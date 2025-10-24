Американський суд виніс жорстке рішення у справі про вбивство української біженки

Федеральний суд присяжних у Північній Кароліні висунув офіційне обвинувачення 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, якого підозрюють у навмисному вбивстві української біженки Ірини Заруцької, повідомляє NBC News.

Брауна-молодшого звинуватили у "насильстві щодо залізничного перевізника та системи громадського транспорту, що призвело до смерті" — це федеральний злочин, який передбачає можливість смертної кари.

Згідно з обвинувальним актом, присяжні дійшли висновку, що чоловік умисно позбавив життя 23-річну українку.

Адвокатка родини загиблої заявила, що сім’я «задоволена рішенням суду і сподівається на швидке правосуддя для Ірини». Захист Брауна від коментарів утримався.

Нагадаємо: 23 серпня 2025 року поліція міста Шарлотт (штат Північна Кароліна) повідомила про напад на Ірину Заруцьку, яка загинула від ножового поранення. Відео інциденту згодом потрапило у мережу. Підозрюваного — Декарлоса Брауна-молодшого — затримали та доставили до лікарні з травмами, що не загрожували життю.

