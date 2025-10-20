﻿
Поліціянти назвали причину смерті криптоблогера Костянтина Ганіча

За даними слідства, напередодні Ганіч повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі

Слідчі столичної поліції підтвердили версію самогубства 32-річного киянина Костянтина Ганіча у салоні Lamborghini. Про це повідомляє на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Поліцейські продовжують розслідування у справі загибелі 32-річного підприємця та блогера, тіло якого з вогнепальним пораненням у голову було виявлено вранці 11 жовтня 2025 року в салоні його автомобіля в Оболонському районі. 

У ході проведених слідчих дій, аналізу з камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що чоловік скоїв самогубство. За даними слідства, напередодні він повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення. Зокрема, уночі напередодні він припаркувався біля одного з багатоповерхових будинків, та здійснив постріл у голову з зареєстрованої зброї.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство із додатковою відміткою «самогубство». Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, уранці 11 жовтня в Києві в автомобілі виявили тіло 32-річного підприємця і криптоблогера Костянтина Ганіча з вогнепальним пораненням голови. Він використовував псевдонім у соцмережах – Kostya Kudo. За даними Youcontrol, Ганіч був директором громадської організації «Асоціації трейдерів України», головний офіс якої розташований у Києві.

