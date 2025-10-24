Лиманський напрямок: нестача бійців загрожує обороні

На півночі Донецької області, на лиманському напрямку, росіяни продовжують інфільтрацію в лісах у трикутнику населених пунктів Ямпіль–Лиман–Зарічне, повідомляють аналітики DeepState.

За даними видання, тут формується велика «сірa зона», де ворог має кількісну перевагу у піхоті. Основне завдання російських груп — просочитися вглиб території, закріпитися на визначених точках та очікувати на підкріплення для подальшого захоплення місцевості. «Ці групи часто оснащені лише великою кількістю автоматів та гранат, без додаткової провізії чи амуніції», — зазначають оглядачі. Військові також відзначають високу активність ворожих дронів, спрямованих на ураження позицій українських пілотів та логістики.

Через брак особового складу ЗСУ не можуть щільно контролювати всі піхотні позиції, що дозволяє ворогу просочуватися крізь оборону. Ситуацію частково компенсують Сили безпілотних систем, які ведуть спостереження та завдають ударів.

Аналітики попереджають, що ігнорування цієї ділянки фронту може призвести до серйозного загострення ситуації і появи в медіапросторі терміну «оборона Лиману».

