﻿
США ставлять Київ і Москву під удар дипломатичного тиску

Адміністрація президента США Дональда Трампа залишається прихильною до надання допомоги Україні, проте увага глави Білого дому зараз зміщена на тиск на обидві сторони конфлікту з метою посадити їх за стіл переговорів. Про це в інтерв’ю Newsmax заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

Посол підкреслив, що нинішня війна в Україні перетворилася на окопну війну, в якій жодна сторона не може досягти остаточної перемоги. Трамп, за словами Вітакера, шукає способи тиску на Володимира Путіна та Володимира Зеленського, щоб змусити їх домовитися про припинення вогню і завершення війни. «Президент Трамп намагається знайти способи продовжити тиск на Путіна, продовжити тиск на Зеленського та створити умови для переговорів», — сказав Вітакер.

Посол додав, що Трамп стає дедалі нетерплячішим через небажання Путіна піти на деескалацію. «Усі карти в його руках, які він може розіграти, щоб змусити Путіна залишатися за столом переговорів», — зазначив Вітакер.

Вітакер також підкреслив, що заява Трампа про санкції стала найважливішим результатом середнього тижневого політичного порядку, а майже одночасно аналогічний пакет санкцій оголосили в ЄС.

Таким чином, США продовжують активний тиск на Росію, одночасно спонукаючи українську сторону до готовності до переговорів задля припинення війни і збереження життя цивільного населення.

Як повідомляло раніше ForUa, США завдали нищівного удару по нафтовому експорту РФ в Індію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

санкціїпутінТрампЗеленськийвійна в УкраїніМетью Вітакерзакінчення війни
