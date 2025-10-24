﻿
Сенатський комітет США одностайно підтримав законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму

Комітет із закордонних справ Сенату США підтримав законопроєкт сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема про визнання Росії державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей. Законопроєкт ще має розглянути Палата представників і Сенат, а потім його має затвердити президент США. Це вже третя спроба сенатора Ґрема ухвалити таке рішення — попередні законопроєкти подавали у вересні 2022 та червні 2024 року, зазначає DW.

У документі зазначено, що Росія буде визнана державою-спонсором тероризму, якщо не поверне викрадених українських дітей. Ґрем підкреслив, що такий статус мав би руйнівні наслідки для російської економіки. Законопроєкт, якщо буде ухвалений, стане важливим кроком у міжнародному тиску на Росію через порушення прав людини та викрадення дітей під час війни в Україні.

Наразі статус держави-спонсора тероризму у США мають чотири країни: Куба, Іран, Сирія та Північна Корея.

 Автор: Тетяна Андрійко

Росіяпорушення прав людиниСенат СШАсенатор Гремдержава-спонсор тероризмувикрадення уукраїнських дітей
