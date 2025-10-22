Сенат США готується розглянути три жорсткі законопроєкти проти Росії

Комітет Сенату США з міжнародних відносин готується до розгляду трьох законопроєктів, спрямованих на посилення тиску на Росію та її союзників. Як повідомляє видання Axios, голосування очікується в середу, 22 жовтня.

Ініціатива надходить на тлі візиту до Вашингтона новопризначеного генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який того ж дня має зустрітися з президентом Дональдом Трампом і ключовими законодавцями.

Згідно з інформацією Axios, три законопроєкти передбачають:

Оголошення Росії державою-спонсором тероризму — зокрема через масове викрадення українських дітей. Запровадження економічних санкцій проти Китаю — за надання підтримки Росії у війні проти України. Передачу заморожених російських активів Україні — кожні 90 днів, що дозволить використовувати ці кошти для підтримки української економіки та оборони.

Голова комітету, сенатор-республіканець Джеймс Ріш (Айдахо), заявив:

«Що більше ми можемо зробити тут, щоб протидіяти Росії, то більше ми прагнемо це робити».

Його колега, сенаторка-демократка Джин Шахін (Нью-Гемпшир), додала:

«Оскільки Білий дім, здається, не готовий діяти, я вважаю важливим, щоб Конгрес взяв на себе ініціативу. Я дуже рада, що вперше цього року ми маємо законопроєкти, які ускладнять Росії ведення цієї війни».

Наразі питання санкцій залишається чутливим. Лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн 20 жовтня заявив, що розгляд законів проти РФ може бути відкладений до саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна, який, за повідомленнями, готується найближчим часом.