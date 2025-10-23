﻿
Здоров'я

У Китаї зафіксували перший випадок зараження рідкісним штамом ВІЛ-2

У китайській провінції Сичуань зафіксували перший випадок зараження вірусом ВІЛ-2 – рідкісним штамом, який майже не зустрічається на території країни, повідомляє China Daily.

Зокрема, пацієнткою виявилась 67-річна жінка з повіту міського округу Мейшань. У січні вона здала тест на ВІЛ, який виявився позитивним. Подальші лабораторні та генетичні аналізи підтвердили, що інфекція спричинена саме вірусом ВІЛ-2, а не більш поширеним ВІЛ-1.

Як розповіли у виданні, ВІЛ поділяється на два основні типи: ВІЛ-1 і ВІЛ-2. ВІЛ-1 є найпоширенішим у світі і характеризується вищою патогенністю, тоді як ВІЛ-2 передається менш ефективно і повільніше прогресує.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

КитайвірусВІЛНовини медициништам
