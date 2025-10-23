Берн вводить обмеження на виїзд для шукачів притулку: для українців діятиме виняток

У Швейцарії планують посилити правила для шукачів притулку, осіб із тимчасовим дозволом на проживання та тих, хто потребує захисту. Вони більше не зможуть подорожувати ні до своїх країн походження, ні до інших держав. Водночас це обмеження не торкнеться переселенців з України, повідомляє Swissinfo.

Держсекретаріат з питань міграції (SEM) дозволятиме виїзд за межі країни лише у виняткових випадках – наприклад, у разі смерті близького родича або важкої хвороби. Такі зміни передбачено у проєкті поправок до законодавства, який швейцарський уряд направив на консультації 5 лютого.

Ці зміни реалізують положення Закону про іноземців та їх інтеграцію, ухваленого ще у 2021 році, але досі не введеного в дію. Як пояснили в уряді, затримка виникла через запровадження у 2022 році спеціального статусу захисту S для українців та рішення дозволити їм вільно пересуватися.

У нових постановах, які ще перебувають на стадії обговорення, буде чітко визначено, за яких умов SEM може зробити виняток і дозволити поїздку до третьої країни, що не є державою походження. Також буде уточнено, коли допускається виїзд до країни походження з метою остаточного залишення Швейцарії.

Для громадян України, які перебувають під захистом, передбачено особливий виняток: вони й надалі матимуть право виїжджати за кордон. Для цього уряд Швейцарії планує внести спеціальну поправку до Закону про надання притулку.

Ця норма залишатиметься чинною доти, доки статус захисту S для українців не буде скасовано. Якщо ж у майбутньому його відновлять у новому форматі, виняток діятиме лише за нових умов.