У Ставрополі українські розвідники ліквідували російських десантників

Солдати та офіцери 247-го підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року.

22 жовтня внаслідок успішної операції ГУР за підтримки сил Руху визволення Кавказу ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ ЗС РФ. Про це повідомляє ГУР.

Гучна подія сталася біля контрольно-пропускного пункту військової частини №54801 у самому центрі російського міста Ставрополь (вул. Сєрова, 533).

«Солдати та офіцери цього підрозділу брали активну участь у бойових діях в Україні ще з 2014 року та «відзначилися» численними воєнними злочинами в ході повномасштабного вторгнення РФ», – наголошує ГУР.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішну операцію на території Російської Федерації, внаслідок якої було ліквідовано трьох військовослужбовців «росгвардії».

Також українські розвідники ліквідували начальника штабу батальйону окупантів «Шторм. Осетія» на Запоріжжі.