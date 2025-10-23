Король, який зробив футбол мистецтвом: сьогодні Пеле могло б виповнитися 85

Сьогодні, 23 жовтня, народився Пеле – головна легенда світового футболу.

У дитинстві це був простий хлопець з маленького бразильського містечка Тріш-Корасоніш. Він жив у бідній родині, грав у футбол босоніж та мав досить просту мрію – купити мамі телевізор. Згодом той самий хлопець став Королем футболу — і не лише тому, що забив понад тисячу голів, а тому, що зробив футбол мистецтвом.

Пеле дебютував у «Сантосі» ще підлітком і вже у 17 років став чемпіоном світу — наймолодшим в історії. У фіналі ЧС-1958 він створив диво - забив два м’ячі у ворота господарів мундіалю Швеції, а після фінального свистка заплакав просто на плечі у воротаря суперників. Його тоді обіймали всі — навіть ті, хто програв. Після цього «селесао» – бразильську збірну стали називати «чаклунами мʼяча».

Пізніше він виграв три чемпіонати світу — 1958, 1962 і 1970. Такого не зробив ніхто. Саме після цього Пеле отримав прізвисько «O Rei» – Король!

Пеле творив магію на полі. Його рухи були, як танець самби, а його усмішка — як сонце над Ріо.

Після завершення кар’єри Пеле став амбасадором спорту, був міністром, його запросили до ООН як посла доброї волі — бо його впізнавали усюди, навіть там, де не знали, що таке бразильська "джога боніта". А ще Пеле знімався у фільмах, серед яких – голлівудський «Втеча до перемоги» поруч із Сільвестром Сталлоне та Майклом Кейном.

Коли його не стало у грудні 2022 року, на стадіонах світу запалили тисячі вогнів. А у Бразилії люди стояли годинами, щоб попрощатися з ним у Сантосі — на полі, де він зробив футбольну історію.

Пеле залишив по собі не лише рекорди, а й нову філософію гри. Його стиль, харизма та любов до футболу змінили уявлення про цей спорт. І сьогодні, через десятиліття після його останнього матчу, ім’я Пеле залишається Королем, символом майстерності, гідності та справжнього спортивного духу.