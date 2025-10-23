﻿
Надзвичайні події

Сили оборони вдарили по Рязанському НПЗ і складу боєприпасів на Білгородщині

Сили оборони України в ніч проти 23 жовтня завдали нових ударів по стратегічних об’єктах російського військово-промислового комплексу. Зокрема, під атакою опинився нафтопереробний завод.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Спершу в районі нафтопереробного заводу «Рязанський» лунали вибухи, а потім — на території підприємства здійнялася масштабна пожежа.

Цей НПЗ є одним із найбільших у центральній частині рф та належить компанії «Роснефть». Потужності підприємства передбачають перероблювання понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил РФ. 

Тож, виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій. Загалом із початку року «Рязанський» атакували щонайменше 5 разів, писав російський ресурс Astra.

Крім того, цієї самої ночі українські ударні безпілотні системи уразили склад боєприпасів росіян у районі міста Валуйки Білгородської області. За інформацією Генштабу, ціль знищена, там спостерігалися детонації та вибухи боєприпасів.

 Автор: Богдан Моримух

