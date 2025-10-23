﻿
Торговців трофейною зброєю затримали в Україні

СБУ, ДБР та Нацполіція запобігли новим спробам налагодити незаконний продаж «трофейної» зброї та боєприпасів в Україні.

За результатами комплексних заходів затримано девʼятьох ділків, які торгували засобами ураження, що були нелегально вивезені з прифронтових районів та зон бойових дій, повідомляє СБУ.

Серед вилученого у зловмисників – російські гранатомети, автомати Калашникова та великокаліберні боєприпаси для стрілецького озброєння. 

На Дніпропетровщині затримано чотирьох фігурантів, які намагалися підпільно продати арсенал автоматичної зброї та бойових гранат. 

В Одеській області викрито ще чотирьох торговців зброєю. Серед них – 33-річний кримінальник, який перебуває в СІЗО за наркоторгівлю. 

Зловмисник залучив спільника «на волі», щоб продати у місті «трофейні» гранатомети. 

Викрито 23-річного рецидивіста, мешканця Подільського району Одещини, який раніше вчиняв крадіжки, а зараз намагався збути партію російських гранат. 

Затримано 46-річного уродженця Волині, який намагався продати автомат, гранати та бойові набої, привезені з Херсонщини. 

На Житомирщині співробітники СБУ та ДБР затримали 42-річного контрактника з військової частини, який за гроші пропонував «замовникам» вивезти з підрозділу арсенал боєприпасів. 

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). 

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала ворожу агентуру ГРУ на стратегічному об’єкті.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

