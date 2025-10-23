СБУ ліквідувала ворожу агентуру ГРУ на стратегічному об’єкті

У Миколаївській області Служба безпеки України разом із Міністерством оборони викрила агентурну групу російського ГРУ, яка шпигувала на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу.

За даними спецслужби, до групи входили лаборантка та слюсар заводу, які діяли окремо і передавали окупантам геолокації виробничих цехів, інформацію про охорону об’єкта, а також дані про види та обсяги оборонних замовлень.

Крім того, фігуранти відстежували результати ракетно-дронових атак по Миколаєву та дислокацію українських військ. Агентів затримали під час робочих змін після того, як їх діяльність викликала підозру у воєнній розвідці РФ через антиукраїнські публікації у Telegram.

Під час обшуків у шпигунів вилучили смартфони з медіафайлами та координатами об’єктів, які використовували для планування ударів.

Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Обом загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляло раніше ForUa, рашисти готували серію терактів на Одещині.