Індія припинить закупівлю російської нафти, - Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що до кінця 2025 року Індія майже повністю припинить експорт російської нафти.

"Як ви знаєте, Індія заявила мені, що вона припинить це купувати. Це тривалий процес, ви не можете просто зупинитися, але до кінця року вони майже повністю припинять це", - сказав Трамп.



Він поговорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді у вівторок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Трамп підкреслив, що ситуація з купівлею Китаєм російської нафти - інша, оскільки Пекін має дуже близькі відносини з Москвою. На думку Трампа, у цьому винні колишні президенти США Барак Обама та Джозеф Байден.

Він зазначив, що обговорить із головою КНР Сі Цзіньпіном питання нафти та інші питання.

"Про що я дійсно говоритиму з ним - це як ми можемо завершити війну між Росією та Україною, чи то через нафту, енергетику чи щось ще", - підсумував Трамп.

Нагадаємо, ЄС заплатили РФ за енергоресурси більше, ніж надали фінансової допомоги Україні: Європа щомісяця купує пальне на понад мільярд євро.

Фото: slovoidilo.ua.