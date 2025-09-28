ЄС заплатили РФ за енергоресурси більше, ніж надали фінансової допомоги Україні: Європа щомісяця купує пальне на понад мільярд євро

Попри три з половиною роки повномасштабної війни, країни Євросоюзу й далі платять Росії близько 1 млрд євро щомісяця за нафту та газ, пише The Times.

Як зазначає видання, до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року ЄС щомісяця імпортував із Росії близько 25 млн тонн нафти, газу та вугілля.

«Відтоді обсяги впали на дев'ять десятих. Але закупівлі — переважно газу — все ще становили 965 млн фунтів стерлінгів (1,1 млн євро) у серпні та понад 16,8 млрд фунтів стерлінгів (19 млрд євро) за минулий рік», - йдеться у матеріалі.

Після запровадження ембарго на російську нафту Угорщина й Словаччина отримали безстрокові винятки. Вони продовжують імпортувати сировину трубопроводом «Дружба» та відмовляються переходити на альтернативний маршрут «Адрія» з Хорватії. За словами аналітика Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) Люка Вікендена, насправді вирішальним чинником є ціна: у 2024 році російська нафта була приблизно на 20% дешевшою за хорватську.

Основну частину імпорту ЄС з Росії становить природний газ. Найбільшими його покупцями за останній рік були Словаччина (1,8 млн тонн), Угорщина (4,4 млн), Іспанія (3,3 млн), Бельгія (3,8 млн) та Франція (6,7 млн). Французький уряд неодноразово заявляв, що він пов'язаний довгостроковими контрактами, які важко розірвати без рішень на рівні ЄС.

Як йдеться у статті, повільність у відмові від російського палива призвела до того, що з початку війни 17 із 27 країн ЄС заплатили Кремлю за енергоресурси більше, ніж надали військової та фінансової допомоги Україні.

Туреччина, яка є союзником НАТО, з березня 2022 року імпортувала російських енергоносіїв на 96 млрд фунтів стерлінгів. Великі обсяги надходять і до Китаю та Індії, тож загальний експорт Росії за чотири роки практично не скоротився, навіть попри нижчі ціни.

Крім того, нафту і газ стає важче відстежувати після переробки. Велика Британія була однією з перших європейських країн, яка припинила прямий імпорт російської нафти і газу в 2022 році. Однак, за даними CREA, з моменту вторгнення в Україну країна імпортувала нафтопродуктів на суму близько 3 млрд фунтів стерлінгів (3,5 млрд євро), переважно авіаційного палива, яке було перероблено в Індії та Туреччині з російської нафти. На відміну від інших європейських країн, Велика Британія ще не закрила цю лазівку, яка дозволяє ефективно імпортувати російську нафту «з других рук». За оцінками CREA, в результаті цього Лондон фактично профінансував бюджет Кремля на суму близько 510 млн фунтів стерлінгів (590 млн євро).

Крім того, британський морський і страховий сектор відіграє ключову роль у світовій торгівлі російським паливом: від початку вторгнення 76% експорту російського СПГ транспортувалося на суднах під британським контролем або застрахованих у Британії.

«Європейські уряди можуть стверджувати, що між ними і Росією існує залізна завіса і що підтримка України є однозначною. Але насправді російська воєнна машина через глобальні ланцюги постачання й досі тісно пов'язана із Заходом», - зазначає видання.