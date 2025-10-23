Поліція дістала два нерозірвані «Шахеди» з квартир у Києві

Вибухотехніки поліції Києва вилучили два нерозірвані безпілотники типу "Шахед", які влучили у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах.

За даними МВС, правоохоронці вилучили вибухові частини дронів, перевели їх у безпечний стан і завантажили у спеціальні вибухозахисні контейнери.



Після цього безпілотники відвезли на полігон для подальшого знищення.



Мешканців столиці закликали бути уважними та негайно повідомляти про виявлення вибухонебезпечних предметів за номерами 101, 102 або 112.



Громадян просять не наближатися, не торкатися і не намагатися самостійно переміщувати такі об'єкти.

Нагадаємо, російський дрон влучив у синагогу на Подолі.

Фото: МВС.