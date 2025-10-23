﻿
Столиця

Поліція дістала два нерозірвані «Шахеди» з квартир у Києві

Поліція дістала два нерозірвані «Шахеди» з квартир у Києві

Вибухотехніки поліції Києва вилучили два нерозірвані безпілотники типу "Шахед", які влучили у багатоквартирні будинки в Деснянському та Оболонському районах.

За даними МВС, правоохоронці вилучили вибухові частини дронів, перевели їх у безпечний стан і завантажили у спеціальні вибухозахисні контейнери.

Після цього безпілотники відвезли на полігон для подальшого знищення.

Мешканців столиці закликали бути уважними та негайно повідомляти про виявлення вибухонебезпечних предметів за номерами 101, 102 або 112.

Громадян просять не наближатися, не торкатися і не намагатися самостійно переміщувати такі об'єкти.

Нагадаємо, російський дрон влучив у синагогу на Подолі.

Фото: МВС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

МВСКиїввійнаокупантидрони
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Сотні відомих людей виступили проти розробки суперінтелекту, серед них Бренсон, Гаррі і Меган Маркл
Технології 23.10.2025 00:02:26
Сотні відомих людей виступили проти розробки суперінтелекту, серед них Бренсон, Гаррі і Меган Маркл
Читати
Мелісса Баррера зіграє разом із Джоном Траволтою у трилері «Чорні припливи»
Культура 22.10.2025 23:56:36
Мелісса Баррера зіграє разом із Джоном Траволтою у трилері «Чорні припливи»
Читати
МОЗ Японії вперше дозволив безрецептурний продаж таблеток екстреної контрацепції
Здоров'я 22.10.2025 23:37:58
МОЗ Японії вперше дозволив безрецептурний продаж таблеток екстреної контрацепції
Читати

Популярнi статтi