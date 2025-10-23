Російський дрон влучив у синагогу на Подолі - є постраждалі

Увечері 22 жовтня російський ударний безпілотник влучив у синагогу на Подолі в Києві. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Про це повідомив головний рабин України Моше Асман на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Щойно по синагозі на Подолі влучив ірано-російський дрон!!!» — написав рабин Асман.

За даними КМВА, ще у трьох районах столиці зафіксували наслідки нічної атаки дронами: уламки БпЛА впали на території дитячого садка, пошкоджено житловий будинок і кілька автомобілів. Унаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини

