﻿
Головне

Російський дрон влучив у синагогу на Подолі - є постраждалі

Російський дрон влучив у синагогу на Подолі - є постраждалі

Увечері 22 жовтня російський ударний безпілотник влучив у синагогу на Подолі в Києві. Внаслідок атаки постраждали четверо людей. Про це повідомив головний рабин України Моше Асман на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Щойно по синагозі на Подолі влучив ірано-російський дрон!!!» — написав рабин Асман.

За даними КМВА, ще у трьох районах столиці зафіксували наслідки нічної атаки дронами: уламки БпЛА впали на території дитячого садка, пошкоджено житловий будинок і кілька автомобілів. Унаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини

Як повідомляло раніше ForUa, на Київщині Росія вбила матір і двох дітей.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

постраждаліМоше Асманобстріл Києвавлучання в синагогуголовний рабин Українисинагога на Подолі
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Уряд Норвегії виділяє близько 150 млн дол. на енергопідтримку України перед зимою
Свiт 22.10.2025 20:08:35
Уряд Норвегії виділяє близько 150 млн дол. на енергопідтримку України перед зимою
Читати
Новина про відкладення зустрічі Трампа та Путіна обвалила українські акції та євробонди
Економіка 22.10.2025 19:26:46
Новина про відкладення зустрічі Трампа та Путіна обвалила українські акції та євробонди
Читати
Майже по всій Україні запровадять заходи обмеження споживання електроенергії
Енергетика 22.10.2025 19:03:44
Майже по всій Україні запровадять заходи обмеження споживання електроенергії
Читати

Популярнi статтi