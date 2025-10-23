Удар по енергетиці РФ: дві найбільші нафтові компанії Росії потрапили під санкції США

Сполучені Штати Америки оголосили про нові масштабні санкції проти російського енергетичного сектору — під обмеження потрапили найбільші нафтові компанії Rosneft і Lukoil. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

Згідно з повідомленням, Управління контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові обмеження, щоб змусити Кремль сісти за стіл серйозних переговорів щодо завершення війни в Україні.

“Зараз час зупинити вбивства та оголосити негайне припинення вогню. Через відмову президента Путіна завершити цю безглузду війну казначейство вводить санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, які фінансують військові дії Кремля. Ми закликаємо наших союзників приєднатися та дотримуватися цих санкцій”, — заявив секретар казначейства США Скотт Бессент.

Санкції передбачають повне блокування активів і фінансових інтересів Rosneft і Lukoil, а також понад 30 їхніх дочірніх підприємств, що займаються видобутком, переробкою та продажем нафти і газу на території РФ.

Усі активи компаній, які перебувають у США або під контролем американських осіб, заморожуються, а про будь-які пов’язані операції необхідно повідомляти до OFAC.

Порушення режиму санкцій тягне за собою цивільну або кримінальну відповідальність, а іноземні фінансові установи, що співпрацюють із підсанкційними компаніями, можуть потрапити під вторинні санкції.

У Мінфіні США наголосили, що обмеження не є покаранням, а покликані змінити поведінку Кремля та стимулювати Росію до мирних переговорів.

Як повідомляло раніше ForUa, три провідні країни ЄС сплатили Росії більше за газ, ніж витратили на допомогу Україні.