Нові санкції не означають відмову від діалогу з РФ, - держсекретар США

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що введення адміністрацією Дональда Трампа перших нових санкцій проти Росії не повинно бути несподіванкою і не свідчить про відмову Вашингтона від дипломатії. Про це повідомляє CNN. «Президент неодноразово казав уже кілька місяців, що у якийсь момент доведеться щось зробити, якщо з мирною угодою не буде прогресу. Тож сьогодні він вирішив щось зробити», – підкреслив Рубіо.

Водночас держсекретар наголосив, що США залишаються відкритими до переговорів з Росією. «Ми все ще хотіли би зустрічей з російською стороною… У мене була хороша розмова з очільником МЗС Лавровим, і ми ще повернемося до неї. Ми завжди будемо зацікавлені у взаємодії, якщо є можливість досягти миру», – зазначив він.

Рубіо додав, що санкції США спрямовані на тиск на Росію для прогресу у мирних переговорах і водночас демонструють готовність адміністрації використовувати дипломатичні канали для вирішення конфліктів.

Це перші санкції нового пакета адміністрації Трампа, який, за словами посадовців, націлений на конкретні галузі економіки РФ, що фінансують військові дії Москви.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп скасував зустріч із кремлівським диктатором.