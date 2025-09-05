Лише один день у Києві можна буде побачити картину пензля Олександра Мурашка

Картина буде доступна для огляду лише один день — 7 вересня.

До 150-річчя з дня народження одного з найвідоміших українських живописців Музей історії міста Києва один день демонструватиме перлину своєї художньої колекції пензля Олександра Мурашка — «Портрет Шлейфера».

У 1911 році, на час написання портрета архітектора Георгія Шлейфера, Олександр Мурашко вже був визнаним художником з європейським імʼям, викладав у Київському художньому училищі.

Архітектор Георгій Шлейфер був почесним членом ради художнього музею, мав чудову колекцію живопису, що знаходилася в його особняку на Інститутській, 13. Портрет роботи Олександра Мурашка був подарований Музею історії міста Києва 1995 року онукою Шлейфера, громадянкою Франції Іриною Трад (Толлі). Разом з портретом був переданий і сімейний архів Шлейферів.

Цього ж дня о 14:00 відбудеться лекція києвознавиці Ольги Друг — про родину архітектора, громадського діяча та статського радника Георгія Шлейфера, історію написання портрета і потрапляння до колекції музею, а також про київські адреси та глибокий звʼязок видатного киянина Олександра Мурашка з рідним містом.

Олександр Мурашко народився у Києві 7 вересня 1875 року. Його вітчим Олександр Іванович Мурашко був знаним іконописцем, майстром іконостасів та різьбярем по дереву, дядько Микола Мурашко — засновником малювальної школи у Києві (де отримали малярські навички М. Пимоненко, С.Костенко, І.Їжакевич, М.Жук, В.Сєров).

Навчався у Санкт-Петербурзької Академії мистецтв (1896 — 1901), вдосконалював освіту в Іллі Рєпіна. Перебуваючи у Парижі, Мурашко захопився роботами художників-імпресіоністів, відтак він почав відходити від академічної техніки, намагаючись поєднати різні живописні прийоми.

Повернувшись до Києва відкрив тут власну майстерню, яка існувала з 1913 по 1917 рік. Протягом цього часу Мурашко викладав у Київському художньому училищі та брав участь у міжнародних художніх виставках. 1916-го він разом з однодумцями заснував Товариство київських художників, а 1917-го став одним із фундаторів Української Академії мистецтв у Києві.

14 червня 1919-го повертаючись з дружиною додому, недалеко від свого будинку на Лук’янівці, Олександр Мурашко загинув від пострілу невідомого.

Коли: 7 вересня, з 12:00 до 19:00.

Де: Музей історії міста Києва (вул. Хмельницького, 7).

Вартість: за ціною вхідного квитка на виставку «Тіні старого Києва»: 140 грн повний, 70 грн пільговий.