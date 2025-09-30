Три провідні країни ЄС сплатили Росії більше за газ, ніж витратили на допомогу Україні

Три європейські країни — Франція, Іспанія та Бельгія — витратили більше коштів на природний скраплений газ із Росії, ніж на фінансову допомогу Україні.

Про це повідомили в “РБК-Україна” з посиланням на доповідь Greenpeace.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ країни витратили 34,3 мільярда євро на російський СПГ. Водночас сума їхньої фінансової підтримки склала 21,2 мільярда євро.

Як йдеться в доповіді, у першому півріччі 2025 року Європейський Союз придбав 12,8 мільярда кубометрів скрапленого газу в РФ. Порівнюючи з аналогічним терміном у 2021 році, імпорт збільшився на 67%.

До російського вторгнення в Україну російський трубопровідний і природний скраплений газ закривав 45% потреб Європи в енергії. Втім, після 2022 року ЄС почав знижувати рівень залежності від РФ.

Нагадаємо, Європейський Союз прагне відмовитися від закупівлі російського скрапленого природного газу раніше, аніж планувалося в межах 19-го пакету санкцій проти РФ.

Раніше Трамп заявив, що готовий запровадити “серйозні санкції” проти РФ, втім зробить це, коли країни-члени НАТО відмовляться від купівлі російської сировини.