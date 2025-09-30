﻿
Економіка

Три провідні країни ЄС сплатили Росії більше за газ, ніж витратили на допомогу Україні

Три провідні країни ЄС сплатили Росії більше за газ, ніж витратили на допомогу Україні

Три європейські країни — Франція, Іспанія та Бельгія — витратили більше коштів на природний скраплений газ із Росії, ніж на фінансову допомогу Україні.

Про це повідомили в “РБК-Україна” з посиланням на доповідь Greenpeace.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ країни витратили 34,3 мільярда євро на російський СПГ. Водночас сума їхньої фінансової підтримки склала 21,2 мільярда євро.

Як йдеться в доповіді, у першому півріччі 2025 року Європейський Союз придбав 12,8 мільярда кубометрів скрапленого газу в РФ. Порівнюючи з аналогічним терміном у 2021 році, імпорт збільшився на 67%.

До російського вторгнення в Україну російський трубопровідний і природний скраплений газ закривав 45% потреб Європи в енергії. Втім, після 2022 року ЄС почав знижувати рівень залежності від РФ.

Нагадаємо, Європейський Союз прагне відмовитися від закупівлі російського скрапленого природного газу раніше, аніж планувалося в межах 19-го пакету санкцій проти РФ.

Раніше Трамп заявив, що готовий запровадити “серйозні санкції” проти РФ, втім зробить це, коли країни-члени НАТО відмовляться від купівлі російської сировини.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

газЄСФранціяІспаніяБельгіяGreenpeaceрашистифінансування війни
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Велика Британія посилює вимоги для біженців
Свiт 30.09.2025 12:51:36
Велика Британія посилює вимоги для біженців
Читати
Мер Івано-Франківська закликав готуватися до відключень світла
Енергетика 30.09.2025 12:29:15
Мер Івано-Франківська закликав готуватися до відключень світла
Читати
Пентагон на порозі кризи: Нова оборонна стратегія міністра Гегсета викликає хвилю критики
Свiт 30.09.2025 12:12:20
Пентагон на порозі кризи: Нова оборонна стратегія міністра Гегсета викликає хвилю критики
Читати

Популярнi статтi