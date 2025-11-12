Мінфін США назвав українські компанії, які використали для допомоги Ірану у купівлі компонентів для БпЛА

Сполучені Штати Америки оголосили про запровадження санкцій проти широкої мережі фізичних та юридичних осіб, звинувачених у сприянні Ірану в розвитку його військових програм, зокрема, виробництва балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Обмеження торкнулися 32 суб’єктів із низки країн, серед яких є й українські компанії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.

Під санкції потрапили компанії, які керують численними мережами закупівель, що підтримують іранську військову промисловість. Ці компанії розташовані в Ірані, Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині, Китаї, Індії, Німеччині та Україні.

Одну з викритих мереж Мінфін США звинувачує, зокрема, у координації закупівлі Іраном компонентів для балістичних ракет (зокрема, кислоти) з Китаю, починаючи з 2023 року.

Особлива увага приділяється іншій мережі, яка допомагала іранській державній компанії закуповувати компоненти для БпЛА, використовуючи підставні компанії в Україні. Серед них Мінфін США назвав ТОВ “ГК Імператив Україна” та ТОВ “Екофера”.

Заступник міністра фінансів США Джон Герлі прокоментував це рішення, заявивши: «По всьому світу Іран використовує фінансові системи для відмивання коштів, закупівлі компонентів для своїх ядерних і звичайних озброєнь та підтримки своїх терористичних проксі».

США послідовно запроваджують санкції, спрямовані на блокування доходів Ірану від продажу нафти та його можливостей отримувати компоненти для розвитку військової програми. Водночас, нещодавно американський президент Дональд Трамп висловив готовність послабити санкції проти Ірану, що може свідчити про потенційну зміну політики в майбутньому.