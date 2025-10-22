Фронт по лінії фронту: Генсек НАТО підтримав ідею Трампа щодо зупинення війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримує ідею президента США Дональда Трампа щодо зупинення війни Росії проти України по лінії фронту.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Sky News.

Генсека НАТО запитали, чи вважає він за потрібне встановлення припинення вогню між Україною та Росією до початку мирних переговорів.

У відповідь Рютте нагадав, що нещодавно Трамп закликав Україну та Росію зупинитися на тих позиціях, де вони перебувають на цей момент.

– Звучить просто, але, звичайно, це саме те, що потрібно. Тому я повністю з ним згоден. Зупиніться там, де перебуваєте – це головне послання. І знову, ми продовжимо діалог сьогодні вдень, і я тут, щоб допомогти йому здійснити все, що НАТО може зробити – я особисто, постпред, усі ми – щоб допомогти йому реалізувати це бачення, – сказав Рютте.

ForUA нагадує, президент Володимир Зеленський раніше назвав ідею Трампа зупинитися на поточній лінії фронту слушною, але сказав, що не вважає, що її підтримає російський диктатор Володимир Путін.

Глава держави розповів, що серед тем дискусії з президентом США було також, як дипломатичними методами стримати агресивні дії Путіна.