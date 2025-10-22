﻿
Суспiльство

Понад 600 одиниць техніки для ГУР: чергова партія допомоги від фонду «Надія», Валерія Дубіля, Артема Чаплигіна та Антона Бахур вирушила на передову

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» продовжує системну підтримку Головного управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом Кирила Буданова. Від початку 2025 року фонд уже передав для розвідників понад 600 одиниць техніки на десятки мільйонів гривень.

Днями команда фонду спільно з першим заступником голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем та партнерами Артемом Чаплигіним і Антоном Бахур передала чергову партію обладнання для підрозділів ГУР. Під час останньої передачі розвідники отримали дрони, комплекти РЕБ для протидії ворожим БПЛА, генератори, зарядні станції та системи супутникового зв’язку.

«Наше завдання — забезпечити розвідників усім, що дає їм змогу ефективно діяти на передовій. Це частина нашої системної роботи для посилення української оборони», — наголосив Валерій Дубіль.

Підрозділи ГУР працюють на найскладніших напрямках — від Куп’янського до Херсонського. Їхні бійці ведуть спостереження за позиціями противника, проводять операції в тилу ворога, забезпечують знищення техніки та координацію ударів. Робота розвідників вимагає високої мобільності, надійного зв’язку й технічної переваги — саме це забезпечує передане обладнання.



«Ми підтримуємо тих, хто виконує найризикованіші завдання безпосередньо на лінії зіткнення. Наша спільна мета — дати розвідці можливість діяти швидко, точно і без втрат. Поки ця допомога потрібна — ми будемо поруч», — наголосив Артем Чаплигін.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» і надалі спрямовує зусилля на зміцнення підрозділів, які забезпечують обороноздатність країни, фокусуючись на технічному забезпеченні, засобах зв’язку, енергопостачання й розвідувальних технологіях. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.

Теги:

Олексій ЮренкоВалерій ДубільІгор КоржКирило БудановГУР МОУфонд НадіяАртем ЧаплигінАнтон Бахур
