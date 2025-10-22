ТСК Верховної Ради спробує розібратися з владними покровителями військових, яких підозрюють у викраденні, катуванні та вимаганні грошей

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування можливих порушень законодавства під час заходів з оборони держави з’ясовуватиме, чи знали керівники Тернопільської області про дії військовослужбовців, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі, катуваннях і вимаганні грошей. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив народний депутат від «Батьківщини», заступник голови ТСК Михайло Цимбалюк.

«Найближчим часом ми запросимо в більш вузькому колі, поки що в закритому режимі, керівника Тернопільської обласної військової адміністрації, виконувача обов’язків керівника тернопільського ТЦК, а також керівництво Сухопутних військ України і Національної поліції», – сказав Цимбалюк.

За його словами, комісія хоче встановити, чи знали про ці події керівник штабу оборони області та голова військової адміністрації, адже, за наявною інформацією, в області регулярно відбувалися координаційні наради за участі представників ТЦК.

«Мене цікавить роль керівника штабу оборони області, голови військової адміністрації до цих процесів. Бо наскільки мені відомо, щотижнево проводилася нарада, в тому числі з представником (ТЦК)», – зазначив депутат у етері програми «Свобода Live».

Народний депутат додав, що ТСК перевірить усі обставини, зокрема, саму ініціативу Тернопільського ТЦК щодо залучення бойових підрозділів до роботи в області, а також дії правоохоронних органів. Адже, як наголосив депутат, він не знає «жодного нормативного документу, який це дозволяє».

15 жовтня поліція Тернопільщини повідомила про затримання семи військовослужбовців, яких підозрюють у викраденні, катуванні та вимаганні грошей. За даними слідства, серед потерпілих були і цивільні, і військові, що перебували на реабілітації. Поліція не вказала, до якого підрозділу належать військові, але згодом у соцмережах Третьої окремої штурмової бригади з’явилось повідомлення про те, що бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами.