Апеляційна палата ВАКС зменшила заставу обвинуваченому закарпатському депутату

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою депутата Закарпатської обласної ради від партії «За майбутнє» Олександра Антала, але зменшила йому альтернативу у вигляді застави з 15,14 до 11,2 млн грн.

Таке рішення 16 жовтня ухвалила АП ВАКС.

Як відомо, антикорупційний суд продовжив арешт на два місяці депутата Антала. Одночасно йому зменшили заставу до 15,14 млн грн. Пізніше йому продовжили арешт і не змінили розмір застави. Захисник Антала подав апеляційну скаргу на це рішення.

«Апеляційну скаргу захисника підозрюваного (Антала – ред.) задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді ВАКС від 18 вересня 2025 року в частині визначення розміру застави змінити та встановити підозрюваному (Анталу – ред.) заставу у розмірі 3700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 11 203 600 гривень. У решті ухвалу залишити без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення», – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Закарпатської облради. За версією слідства, депутат облради під час спілкування із громадянином запропонував вирішити питання перетину кордону військовозобов'язаними особами поза межами офіційних пунктів пропуску. Для цього депутат залучив особу, яка начебто має безпосередній вплив на працівників Держприкордонслужби та може забезпечити безперешкодний перетин кордону. Вартість перетину кордону становить 10 000 євро за одну особу.