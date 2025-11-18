Спалах гепатиту А: на Закарпатті вводять протиепідемічні обмеження

У селі Іза Хустського району Закарпатської області запроваджують додаткові протиепідемічні обмеження через погіршення ситуації з поширенням вірусного гепатиту А. Про це повідомила Закарпатська обласна військова адміністрація (ОВА).

Нові правила почнуть діяти з 19 листопада і триватимуть протягом 60 днів або до ухвалення окремого рішення комісії.

Основні обмеження, що вводяться:

Призупинено роботу місцевих весільних залів, кафе та ресторанів.

Заборонено проведення масових заходів у місті Хуст та селі Іза (ярмарки, святкування, торгівля харчовою продукцією тощо).

Заклади освіти села Іза переведено на дистанційне навчання.

Призупинено туристичні заходи на території села Іза та околиць.

Як зазначили в ОВА, також під забороною в'їзд туристичних автобусів до Ізи, крім транзитного проїзду, та зупинка будь-якого транспорту з метою відвідування закладів харчування, торгівлі, побуту та обслуговування.

Фахівці продовжать щоденний епідеміологічний моніторинг ситуації, розслідування випадків вірусного гепатиту А та дезінфекційні заходи в осередках захворювання на території Хустської громади.

Крім того, медики продовжать безоплатне тестування пацієнтів та контактних осіб для оперативного виявлення нових випадків інфікування, ізоляції хворих та максимально швидкого переривання ланцюгів подальшого поширення вірусного гепатиту А.

"Закликаємо жителів громади та гостей регіону з розумінням поставитися до необхідних обмежень, дотримуватися рекомендацій та відповідально ставитися до власного здоров’я та безпеки інших. Разом ми зможемо стабілізувати ситуацію та зупинити подальше поширення захворювання", – наголосив заступник голови ОВА Олександр Музиченко.