Нові морські дрони СБУ можуть переносити важке озброєння

Служба безпеки України представила нове покоління морських дронів Sea Baby. Ці дрони вже пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі.

Про це повідомили у СБУ.

Зокрема, саме такі дрони уразили Кримський міст у червні 2023 року. Тоді, як повідомлялося, бійці СБУ замінували опори мосту — спецоперація відбулася під водою.

Оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу, мають посилені двигуни та сучасну систему навігації. Окрім цього, новітні дрони оснащені гіростабілізованою кулеметною установкою із системою автозахоплення та розпізнавання цілей.

Інша модель новітнього морського дрона може переносити важке озброєння, а саме 10-зарядну ракетну систему залпового вогню «Град».