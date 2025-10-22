﻿
Війна

Ворожі обстріли пошкодили інфраструктуру «Укрзалізниці»: затримки та зміни в маршрутах поїздів

Ворожі обстріли пошкодили інфраструктуру «Укрзалізниці»: затримки та зміни в маршрутах поїздів

У ніч проти 22 жовтня внаслідок масованого російського обстрілу було пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури. Через атаки деякі ділянки залишилися без струму, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

У компанії зазначають, що внаслідок пошкоджень частина поїздів курсує із затримками та зміненими маршрутами.

Зокрема, поїзд Івано-Франківськ – Черкаси, який наразі перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка — до двох годин.

Також зміненим маршрутом слідує поїзд Черкаси – Київ, який затримається в дорозі приблизно на годину.

Окрім цього, можливі затримки в русі приміських поїздів на низці напрямків.

В «Укрзалізниці» наголошують, що фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та роблять усе можливе для мінімізації незручностей для пасажирів.

Актуальну інформацію про рух поїздів радять перевіряти на офіційному сайті або в застосунку «Укрзалізниці».

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Укрзалізницяобстрілзалізнична інфраструктура
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

NASA шукає альтернативу SpaceX для польоту на Місяць через затримки у графіку
Технології 21.10.2025 23:37:03
NASA шукає альтернативу SpaceX для польоту на Місяць через затримки у графіку
Читати
Потенційно небезпечна речовина: ЄС обговорює заборону спиртових антисептиків, бо етанол підвищує ризик раку
Здоров'я 21.10.2025 23:18:28
Потенційно небезпечна речовина: ЄС обговорює заборону спиртових антисептиків, бо етанол підвищує ризик раку
Читати
Армія США тестує технологію отримання води з повітря
Технології 21.10.2025 22:59:57
Армія США тестує технологію отримання води з повітря
Читати

Популярнi статтi