Ворожі обстріли пошкодили інфраструктуру «Укрзалізниці»: затримки та зміни в маршрутах поїздів

У ніч проти 22 жовтня внаслідок масованого російського обстрілу було пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури. Через атаки деякі ділянки залишилися без струму, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

У компанії зазначають, що внаслідок пошкоджень частина поїздів курсує із затримками та зміненими маршрутами.

Зокрема, поїзд Івано-Франківськ – Черкаси, який наразі перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка — до двох годин.

Також зміненим маршрутом слідує поїзд Черкаси – Київ, який затримається в дорозі приблизно на годину.

Окрім цього, можливі затримки в русі приміських поїздів на низці напрямків.

В «Укрзалізниці» наголошують, що фахівці вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури та роблять усе можливе для мінімізації незручностей для пасажирів.

Актуальну інформацію про рух поїздів радять перевіряти на офіційному сайті або в застосунку «Укрзалізниці».