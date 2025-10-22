Доля саміту в Будапешті вирішиться найближчими днями

Президент США Дональд Трамп заявив, що його запланований саміт із президентом РФ Володимиром Путіним у Будапешті тимчасово відкладено. За його словами, він не бачить сенсу в переговорах, які не принесуть конкретних результатів. Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому. «Не хотів би марно витрачати час», — заявив Трамп, відповідаючи на запитання про те, чому зустріч із Путіним досі не відбулася.

Президент США уточнив, що поки не ухвалив остаточного рішення щодо саміту, який планувався найближчим часом у столиці Угорщини, однак воно буде прийняте «упродовж двох наступних днів».

За словами Трампа, для того щоб зустріч із російським диктатором мала сенс, необхідно, аби сторони були готові до реального діалогу про припинення війни в Україні та питання глобальної безпеки. Він наголосив, що не має наміру проводити «порожні переговори» лише заради політичного ефекту. «Я за мир, але будь-яка зустріч має бути змістовною. Я не хочу зустрічатися лише для фото. Якщо ми зустрічаємось — це має бути заради результату», — додав Трамп.

Раніше американські медіа, зокрема CNN, повідомляли, що попередня зустріч радників Трампа та Путіна з питань зовнішньої політики, запланована на цей тиждень, була тимчасово скасована. Саміт лідерів планували провести в Угорщині за посередництва прем’єр-міністра Віктора Орбана, який неодноразово виступав із заявами на підтримку переговорів із Росією.

Як повідомляло раніше ForUa, Білий дім не бачить потреби у зустрічі Рубіо та Лаврова.