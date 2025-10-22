Сили оборони відбили масштабний штурм ворога на Оріхівському напрямку, завдавши значних втрат у техніці

Сили оборони України успішно відбили черговий масштабний штурм російських військ на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, завдавши противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це повідомили Сили оборони Півдня.

У вівторок, 21 жовтня, спроба прориву відбулася 20 жовтня близько 14:00. Російські підрозділи 71-го та 503-го мотострілецьких полків намагалися просунутись на села Мала Токмачка та Новоандріївка. У наступі брали участь близько двох рот особового складу з бронетехнікою.

Аеророзвідка зафіксувала рух 11 бойових броньованих машин (ББМ), 1 танка, 10 мотоциклів та до 120 піхотинців.

Українські війська відреагували щільним вогнем артилерії, дронів та піхоти, що призвело до знищення значної частини техніки ворога.

Зокрема, на напрямку Новоандріївки було знищено 6 бронемашин і 8 мотоциклів, а ще 5 ББМ та 1 танк отримали пошкодження. Загалом втрати росіян у техніці перевищили 25 одиниць. Операція з ліквідації залишків ворожих сил на цьому напрямку триває.

Ця атака підтверджує загальне посилення активності російських військ на південному напрямку, про яке раніше повідомляли в DeepState та речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Минулого тижня було зафіксовано значне збільшення кількості авіаударів та атак дронами на ділянці Щербаки-Нестерянка-Роботине-Новопокровка-Мала Токмачка.