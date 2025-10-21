﻿
Чехія готова побудувати та передати Україні сучасний космічний супутник

Чехія побудує та поставить Україні сучасний супутник спостереження за Землею, здатний збирати дані незалежно від погодних умов чи світлового дня.

"Це демонструє не лише технологічну досконалість чеських компаній в одному з найвимогливіших секторів, але й нашу постійну підтримку України", - повідомляє Міністерство закордонних справ Чехії у соцмережі Х.

Як повідомлялося, уряд Чехії на чолі з прем’єр-міністром Петром Фіалою (коаліція SPOLU — "Разом") подав у відставку після поразки на парламентських виборах 3–4 жовтня 2025 року.

 Автор: Богдан Моримух

