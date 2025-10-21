Український підліток втік із Фінляндії до Росії, але там йому стало непереливки

До України повернули 13-річного українського хлопчика, який наприкінці січня перетнув фінсько-російський кордон. Він пояснив, що не зміг адаптуватися у Фінляндії.

Про це пише Reuters.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році Дмитро разом із сім’єю виїхав із Маріуполя до Росії, а потім з допомогою волонтерів поїхав до Фінляндії, де попросив притулку.

Однак там дитина почувалася відчуженою через іншу культуру та мову. Він сам розповів, що зробив це під впливом онлайн-геймерів, із якими познайомився в інтернеті.

Тож в один день після школи, замість того, щоб повернутися додому, він пройшов 9 кілометрів до кордону, оминувши фінських прикордонників, і перетнув кордон через ліс. На російському боці його затримали.

«Вони (росіяни — ред.) так сильно затягнули на мені кайданки, що мої зап'ястя опухли. Вони притиснули моє плече до землі дулом автоматичної гвинтівки, не даючи мені встати», — розповів Дмитро.

Потім його відправили на допит, а звідти — до дитячого притулку в Санкт-Петербурзі. На той час він передумав залишатися в Росії, але боявся про це сказати.

«Росіяни приходили й питали: “Чому тобі не подобається Росія? Чому ти не живеш у росії? Після того як тобі виповниться 18 років, ти можеш навчатися та працювати тут”. Я просто погоджувався з ними й казав: “Звичайно, звичайно, звичайно”. Я просто чекав, щоб повернутися додому», — додає хлопець.

Його мати звернулася до українського та російського омбудсменів, щоб повернути дитину. Зрештою, через вісім місяців хлопчика разом зі ще пів дюжини дітей супроводжували поїздом до Москви, а потім літаком до Мінська, звідки він зміг дістатися Києва — там його зустріла мама.

Нагадаємо, цьогоріч в лютому стало відомо, що у Фінляндії патруль прикордонної охорони не встиг завадити неповнолітньому перейти місцевість через кордон із Росією.

Yle цитував російський сайт «Фонтанка», який стверджував, що розшукуваний хлопець — син українських біженців. Російська влада нібито сконтактувала з матір'ю хлопчика, але та нібито не може приїхати до Санкт-Петербурга, щоб забрати сина, через фінансове становище.