На Київщині 15-річний водій спричинив смертельну аварію: один загиблий і шестеро травмованих

У селі Мигалки Бучанського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю неповнолітніх. Аварію спричинив 15-річний водій автомобіля Opel Vectra.

За попередньою інформацією, юний керманич не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль злетів у кювет і на великій швидкості врізався в дерево.

У салоні легковика перебували семеро підлітків. На жаль, в результаті удару на місці загинув 14-річний пасажир. Решта шестеро осіб, включаючи водія, отримали травми різного ступеня тяжкості. Всіх травмованих було негайно госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Наразі правоохоронні органи встановлюють усі обставини та деталі цієї трагічної ДТП. Поліція закликає батьків посилити контроль за дозвіллям своїх дітей та наголошує на неприпустимості керування транспортними засобами особами, які не мають відповідного віку та прав.

