Культура як нацбезпека: призначено очільника Міністерства культури та інформаційної політики

Верховна Рада України 21 жовтня ухвалила постанову про призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики - міністра культури України. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, її кандидатуру підтримали 266 народних депутатів.

Національна стійкість через культуру

Під час представлення Бережної у парламенті Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила на важливості культури у воєнний час. «Рішення про висунення кандидатури Бережної ґрунтується на чіткому переконанні, що у часи війни культура не може бути другорядним питанням, бо це частина нашої національної стійкості, ідентичності та голосу України у світі», — заявила Свириденко.

Глава уряду відзначила значний досвід Тетяни Бережної у сфері урядування, міжнародних проєктів та культурної дипломатії. Зокрема, вона згадала її роботу на посаді заступниці міністра економіки, де Бережна реалізовувала масштабні програми підтримки українського виробника, зайнятості та розвитку людського капіталу. Окремо було виділено її роль у великих культурних проєктах на світовому рівні, зокрема організацію українського павільйону на Expo 2025 в Японії. «На посаді міністра вона має можливість системно розбудовувати культурну політику на національному рівні», — додала Свириденко.

Пріоритети роботи: ресурси, спадщина, стійкість інституцій

У своєму виступі перед депутатами Тетяна Бережна окреслила ключові пріоритети на новій посаді. Вона назвала їх трьома стовпами:

Залучення ресурсів у сферу культури. Збереження української культурної спадщини. Збереження автономності і стійкості культурних інституцій.

Новопризначена міністерка наголосила, що культура є питанням національної безпеки та фундаментом держави. «Культура - це наш код, наша пам'ять і сенс того, за що ми воюємо... Культура формує довіру до країни, відкриває двері до міжнародного партнерства, стає каналом дипломатії», — підкреслила Бережна.

Вона заявила про амбітну мету команди: «Працюємо над тим, щоб втілити той момент, коли українській культурі не треба буде нічого доводити і боротись за існування. А щоб вона була сильною, спроможною і популярною в Україні та в світі».

Досвід міжнародної співпраці

Тетяна Бережна до цього обіймала посаду генеральної комісарки від України на ЕКСПО 2025 в Осаці, Японія, де відповідала за представлення України та реалізацію національного павільйону. Цей досвід міжнародного культурного менеджменту став вагомим аргументом на користь її призначення.