Політична боротьба в США спричинила новий етап урядового паралічу

У Сполучених Штатах триває політичне протистояння між демократами та республіканцями, яке призвело до подальшого паралічу роботи федеральних установ. Сенат США не зміг ухвалити тимчасовий законопроєкт про фінансування уряду, який раніше схвалила Палата представників. Документ передбачав фінансування федеральних відомств до 21 листопада, однак під час голосування ввечері 20 жовтня він не набрав необхідної кількості голосів, повідомляє Politico

За законопроєкт проголосували 50 сенаторів "за" та 43 — "проти", але для ухвалення потрібно було щонайменше 60 голосів. Таким чином, спротив демократів знову заблокував ухвалення документа.

Керівництво Республіканської партії та Білого дому очікувало, що завершення шатдауну відбудеться найближчим часом, зокрема після масштабних акцій протесту “No Kings” (“Ні королям”), які пройшли по всій країні 18 жовтня. Утім, демократи заперечують будь-який зв’язок між протестами та своєю позицією щодо фінансування уряду. Ознак компромісу між сторонами наразі немає.

Як зазначає видання, тривалий шатдаун блокує не лише роботу федеральних відомств, а й двопартійні переговори щодо інших ключових ініціатив. Зокрема, сенатори не можуть узгодити продовження субсидій у межах Закону про доступне медичне обслуговування (Obamacare), дія яких спливає наприкінці року.

Наприкінці поточного тижня республіканці планують винести на голосування ще один законопроєкт — про виплату заробітної плати федеральним службовцям і військовим на час шатдауну. Водночас демократи вже заявили, що можуть заблокувати і цю ініціативу, побоюючись зловживань з боку адміністрації президента Дональда Трампа. Опозиція вважає, що документ може дозволити президенту та директору Офісу менеджменту й бюджету Расселу Воту вибірково виплачувати зарплати лише лояльним працівникам, а решту відправляти у неоплачувані відпустки.

Довідка: Нинішній урядовий шатдаун, що розпочався 1 жовтня, триває вже 20 днів і може стати другим за тривалістю в історії США, перевищивши 21-денний період 1995–1996 років. Найдовший урядовий параліч відбувся у 2018–2019 роках і тривав 35 днів. Економічні втрати від поточного шатдауну, за оцінками експертів, становлять приблизно 15 мільярдів доларів щодня.

