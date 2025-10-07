Відлуння шатдауну: як на Україну може вплинути урядовий ступор у США

У ніч проти вівторка, 7 жовтня, верхня палата Конгресу США провалила голосування за резолюції, які могли би припинити шатдаун уряду. Про те, яким чином тривалий параліч американської влади може вплинути на співпрацю, передусім, у воєнній сфері офіційних Києва та Вашингтону – далі в матеріалі ForUA.

Президент США Дональд Трамп заявив, що «до певної міри» прийняв рішення щодо постачання ракет Tomahawk Україні. Зокрема, спілкуючись з журналістами у Білому домі вночі 6 жовтня за Києвом американський лідер наголосив, що перед остаточним рішенням він хотів би знати, для чого саме будуть використані ці ракети, і куди їх будуть скеровувати. «Так, я уже майже ухвалив рішення, якщо подумати... але буду ставити питання, бо не хочу бачити ескалацію», - додав господар Овального кабінету.

Як відомо, кремлівський диктатор Путін, якому сьогодні, до слова, виповнилося 73 роки, днями заявив, що якщо Україна застосує далекобійні ракети «Томагавк», це «дуже зашкодить відносинам Москви та Вашингтона». Тобто, як бачимо, Трамп у притаманному йому політичному стилі, тягне кота за хвоста, залишаючи для країни-агресорки при відчиненим вікно перемовних можливостей.

Тим часом президент Зеленський розкритикував європейських партнерів, які не дають гроші на програму PURL для закупівлі озброєнь у США, зокрема, ракет для систем ППО. Про це глава держави заявив у понеділок, 6 жовтня на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. За його словами, кошти вже виділили Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія та Норвегія. «Це головні країни, які дали гроші на цю програму, за якою ми купуємо дефіцитні речі, які є тільки в США. Варто зазначити, що країни Балтії теж підтримують Україну в питанні фінансування озброєння, так як і деякі інші європейські країни і не тільки. Однак їхні внески менші у порівнянні з внесками перерахованих вище союзників. І скажу вам чесно, ми почали говорити з цими країнами щодо другого кола, другого етапу їх внесків, тому що ми не бачимо швидкості від інших країн. На жаль. Тому тут залежить на сьогодні від цих країн», - акцентував нинішній господар Банкової.

Водночас діючий гарант української Конституції підкреслив, що призупинення роботи уряду в США, тобто шатдаун, наразі не вплинуло на постачання американської зброї до України в рамках програми PURL. «Поставки у нас є. Американці нічого не заблокували. До речі, я знаю, що було в засобах масової інформації, що є шатдаун, є деякі виклики… але вони не заблокували поставки в Україну. Це важливо», - підсумував президент. Нагадаємо, минулого тижня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що за програмою PURL Україні було виділено $2 млрд. Із кінця серпня ця сума не змінилася. Тобто фактично протягом крайнього місяця нових надходжень за цією програмою не було.

Як відомо, з 1 жовтня 2025 року федеральний уряд США перебуває у стані часткового шатдауну через відсутність затвердженого бюджету. Документ не ухвалили через суперечки між республіканцями та демократами щодо фінансування медичного страхування. Через шатдаун у США можливі масові звільнення держслужбовців, а некритичні програми призупинено або обмежено, пишуть провідні медіа Сполучених Штатів. У зв’язку з цим ходили чутки про можливе призупинення постачання зброї США до України, а також іншої підтримки з боку Вашингтона.

Між тим шатдаун, на жаль, затягується, а відтак ризики для Києва залишаються. В ніч проти вівторка, 7 жовтня, верхня палата Конгресу США провалила голосування за резолюції, які могли би припинити шатдаун уряду, знову ж таки через партійні суперечки довкола норми щодо податкових пільг на медобслуговування вразливих категорій громадян. Спочатку Сенат не підтримав законодавчу ініціативу, висунуту демократами під час голосування, яке завершилося з розподілом голосів 45 проти 50 законодавців. Після цього сенатори також не змогли здобути необхідної більшості, щоб ухвалити республіканську версію законопроєкту, прийняту раніше Палатою Представників, проголосувавши 52 до 42. Принагідно зауважимо, що для позитивного рішення в Сенаті США законопроєкт, пов’язаний з припиненням шатдауну має набрати щонайменше 60 голосів. Демократи вимагають, щоб законопроєкт про тимчасове фінансування включав продовження податкових пільг для вразливих верств, передбачених Законом про доступну медичну допомогу. Республіканці надалі виступають категорично проти. У той же час президент США Дональд Трамп у понеділок, 6 жовтня пригрозив масовими звільненнями держслужбовців у федеральних відомствах, які реалізують політику, що не відповідає підходам MAGA.

Про те, що призупинення роботи уряду США може в подальшому затримати постачання зброї в Україну, пише Telegraph. За даними видання, обговорення військової підтримки України в США де-факто заморожене через те, що сотні тисяч федеральних працівників відправили в неоплачувані відпустки через шатдаун. Натомість Politico, задавшись питанням, як подовження шатдауну може вплинути на Україну, констатує: «Під час припинення роботи уряду федеральні програми та служби, що вважаються необов’язковими, закриваються. Кожне урядове агентство саме визначає, які функції та які співробітники є необхідними. Тимчасові збої можуть виникати у сферах, пов’язаних із зовнішньою допомогою: частина коштів, які вже були затверджені Конгресом, може затримуватися через бюрократичні обмеження. Але про конкретні наслідки поки говорити зарано».

Зазначимо, що нинішній шатдаун – припинення роботи урядової частини через відсутність бюджету – став не просто бюджетною кризою, а жорстким внутрішньополітичним протистоянням у США. У центрі конфлікту, як зазначалося вище, заплановані республіканцями скорочення витрат на медичні програми. Ці скорочення насамперед стосуються прав на отримання медичної допомоги мігрантами. Демократи вважають це ударом по легальних мігрантах із мінімальними доходами та незаможним родинам. Республіканці опонують: багато хто з цих мігрантів потрапив у країну ще за попереднього президента Джо Байдена без належних на те підстав і на медичну допомогу розраховувати не можуть. До речі, напередодні Дональд Трамп вирішив потролити демократів і опублікував згенеровані ШІ відео, на яких лідер Демпартії в Палаті представників Хакім Джефріс стоїть у сомбреро. Таким чином, господар Овального кабінету натякає на те, що той боронить мексиканських мігрантів, а не американців. У відповідь парламентар звинуватив Трампа в расизмі.

Хай там як, але на даний момент сторони фактично вперлися в стіну і компромісу на горизонті не видно і близько. Обурення республіканців підкріплюється тим, що демократи йдуть на принцип, відмовляючись від ухвалення навіть не самого бюджету, а й тимчасової резолюції.