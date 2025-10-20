Тривожний показник: Тіньова економіка України досягла 1–1,3 трлн грн

Тіньовий сектор економіки України, за оцінками експертів, сягнув приголомшливих масштабів — 1–1,3 трлн грн (!). Ця колосальна сума співмірна майже з половиною (!) офіційних доходів державного бюджету, що ставить під загрозу фінансову стабільність країни, особливо в умовах повномасштабної війни.

У той час як сумлінні компанії справно сплачують мільярди гривень податків, їхні недобросовісні конкуренти активно використовують "сіру зону" для мінімізації витрат та отримання конкурентних переваг.

Фактори зростання "тіні"

Експерти називають низку ключових причин, що спровокували настільки різкий перехід бізнесу в тіньовий сектор:

Високе податкове навантаження.

Підвищення військового збору.

Втрати територій та руйнування інфраструктури внаслідок бойових дій.

Енергетична криза.

Різкий стрибок у відсотках ВВП

До початку повномасштабної війни з РФ тіньовий сектор демонстрував позитивну динаміку, знизившись до історичного мінімуму — 28% ВВП. Проте останні події призвели до зворотного ефекту: тіньова економіка зросла до 40–50% ВВП.

У деяких критично важливих секторах, таких як торгівля, агросектор, схеми з ПДВ, контрабанда та практика виплат зарплат "у конвертах", рівень тіньового обігу може сягати 70%.

Такий масштаб тіньової економіки вимагає негайного та рішучого реагування з боку податкових органів, прокуратури та Бюро економічної безпеки (БЕБ), щоб забезпечити рівні умови для всіх учасників ринку і наповнити державний бюджет життєво важливими коштами.