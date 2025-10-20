В Україні викрито канал контрабанди кокаїну з Іспанії: вилучено наркотиків на 27 мільйонів гривень

Національна поліція України повідомила про ліквідацію транснаціонального каналу контрабанди кокаїну, який діяв за маршрутом Іспанія – Україна. В результаті спецоперацій вилучено наркотичних речовин на суму 27 мільйонів гривень.

Згідно з інформацією Нацполіції, заборонені речовини переправляли з Іспанії до Києва та Одеси, де їхні організатори збували через спільників, використовуючи для доставки послуги однієї з відомих логістичних компаній.

Правоохоронці встановили, що до організації незаконного каналу причетні двоє мешканців Києва віком 38 та 27 років, а також житель Одеси. Останній, окрім кокаїну, паралельно займався збутом канабісу клієнтам по всій країні.

Під час проведення спецоперацій у столиці та Одесі поліцейські вилучили 5,7 тисячі доз наркотиків. Загальна вартість вилученого кокаїну за цінами "чорного ринку" становить близько 27 мільйонів гривень.

Усіх фігурантів затримано. Їм інкримінують злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, за що законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років. Слідство триває.