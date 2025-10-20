РФ масово випускає гібридну бомбу-ракету «Гром-1» — деталі від військового

Країна-агресорка Росія масштабувала виробництво нової зброї – бомби-ракети «Гром-1», яка є гібридом авіабомби та ракети Х-38, із заявленою дальністю польоту до 200 кілометрів. Про це у понеділок, 20 жовтня, повідомив український військовий Станіслав Бунятов із позивним «Осман».

За його словами, ворог розширив виготовлення «Гром-1» з дальністю 100−120 кілометрів, а також більш модифікованих версій, які можуть долати до 200 кілометрів, але мають менший заряд.

«Снаряди не ідеально точні, проте бойова частина «Гром-1» — $\approx 250-315$ кг, тобто в 3−5 разів більше, ніж несе шахед (залежно від модифікації), що кратно підвищує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури від прильотів в глибокому тилу», — йдеться у дописі Бунятова, розміщеному у його Telegram-каналі «Говорять Снайпер».

Військовий також наголосив на необхідності не ігнорувати повітряні тривоги, адже терор і вбивство мирних людей для РФ «залишаються одним із основних способів ведення війни».

Раніше, у четвер, 16 жовтня, Бунятов повідомляв, що РФ «випробувала» на Миколаєві модернізовані керовані авіаційні бомби (КАБ) з дальністю понад 150 км.

Того ж дня Повітряні сили Збройних Сил України заявляли, що близько 12:00 було зафіксовано пуск із літака Су-34 з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаєва. Тоді повідомлялося, що місце падіння встановлено, попередньо без постраждалих, а відповідні служби працювали над встановленням типу авіаційного засобу ураження.

Вдень 20 жовтня Повітряні сили також попередили про рух «КАБ з Харківщини на Полтавщину».