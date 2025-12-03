﻿
Війна

Німеччина купує зброю на $200 млн для України

Німеччина купує зброю на $200 млн для України

Міністр закордонних справ ФРН Йоханн Вадефуль оголосив про надання Україні чергової партії озброєння від США на суму $200 млн. через механізм PURL.

"Німеччина надасть Україні ще 200 мільйонів доларів у двох пакетах", - заявив міністр.

Після створення механізму PURL у жовтні Німеччина вже профінансувала пакет зброї на суму $500 млн., повідомляє NTV.

На додаток до $200 млн Німеччина внесе 25 млн. євро до фонду НАТО для закупки зимового обмундирування, щоб українські солдати, які зараз перебувають на фронті в умовах снігу та льоду, були забезпечені необхідним зимовим спорядженням та медичною допомогою.

Фото: Міноборони.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

зброяУкраїнаНімеччинавійна
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Рідкісна картина Ренуара пішла з молотка за 1,68 млн доларів
Культура 03.12.2025 00:02:01
Рідкісна картина Ренуара пішла з молотка за 1,68 млн доларів
Читати
Російського космонавта Артем’єва виключили з екіпажу Crew-12 за шпигунство, – ЗМІ
Свiт 02.12.2025 23:37:29
Російського космонавта Артем’єва виключили з екіпажу Crew-12 за шпигунство, – ЗМІ
Читати
Рютте: Якщо НАТО стане елементом мирного плану щодо України, Альянс буде стороною перемовин
Полiтика 02.12.2025 23:08:05
Рютте: Якщо НАТО стане елементом мирного плану щодо України, Альянс буде стороною перемовин
Читати

Популярнi статтi