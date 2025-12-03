Німеччина купує зброю на $200 млн для України

Міністр закордонних справ ФРН Йоханн Вадефуль оголосив про надання Україні чергової партії озброєння від США на суму $200 млн. через механізм PURL.

"Німеччина надасть Україні ще 200 мільйонів доларів у двох пакетах", - заявив міністр.



Після створення механізму PURL у жовтні Німеччина вже профінансувала пакет зброї на суму $500 млн., повідомляє NTV.



На додаток до $200 млн Німеччина внесе 25 млн. євро до фонду НАТО для закупки зимового обмундирування, щоб українські солдати, які зараз перебувають на фронті в умовах снігу та льоду, були забезпечені необхідним зимовим спорядженням та медичною допомогою.

Фото: Міноборони.