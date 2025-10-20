Жорсткі слова і натяк на угоду: що насправді казав Трамп щодо здачі Донбасу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія повинні зупинитися на тих лініях, де вони перебувають зараз, і підкреслив, що ніколи не обговорював передачу Донбасу Росії. “Ні, ми ніколи це не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лініях фронту. Решту дуже складно обговорити, якщо говорити: ‘Ви берете це, ми беремо те’”, — заявив Трамп журналістам на борту Air Force One.

Відповідаючи на запитання щодо долі Донбасу, президент зазначив, що вважає за доцільне, щоб територія залишалася розділеною, повідомляє Reuters. “Нехай усе буде розділено так, як є. Зараз він розділений. Думаю, 78% території вже зайнято Росією. Залиште все як є. Вони можуть домовитися про що-небудь пізніше”, — додав Трамп.

За даними джерел, ця пропозиція з’явилася після заяви президента України Володимира Зеленського, що він добровільно не поступиться Москві жодними територіями. “Зустріч завершилася рішенням укласти ‘угоду там, де ми знаходимося, на лінії розмежування’”, — повідомило джерело.

Разом із тим, п’ятнична зустріч свідчить, що Трамп, можливо, прагне якнайшвидшого укладення угоди, навіть якщо умови будуть неприємні для Києва.

Одне джерело повідомило, що послання Трампа звучало жорстко: “Ваша країна замерзне, і ваша країна буде знищена”, якщо Україна не укладе угоду з Росією. Інше джерело спростувало частину заяв про “знищення”, але підтвердило, що Трамп кілька разів вдавався до ненормативної лексики.

Як повідомляло раніше ForUa, телефонна дипломатія Трампа шокувала українську делегацію.