Погода 20 жовтня: дощитиме майже всюди, до+11°C

Сьогодні в Україні пануватиме прохолодна осіння погода. Циклон принесе вологу погоду, дощі охоплять більшість областей. Без опадів залишиться лише західна частина України, де місцями можливі короткі сонячні прояснення завдяки впливу антициклону, повідомили синоптики. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.Температура повітря у більшості регіонів коливатиметься від +6 до +9°C. Тепліше буде на півдні та в Закарпатті — до +11°C.

У Києві та області очікується хмарна, прохолодна та дощова погода. Температура повітря становитиме близько +7-8°C.

Найкомфортніший день тижня прогнозують у четвер, 23 жовтня, коли повітря помітно потеплішає.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

