Більшість німців проти виплат українським переселенцям, – опитування

Більшість громадян Німеччини не підтримують грошові виплати українським біженцям і вважають, що чоловіки призовного віку мають повернутися до України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки INSA на замовлення видання Bild, пише DW.

Згідно з опитуванням, лише 17% респондентів відповіли “так” або “скоріше так” на запитання, чи повинні всі українські біженці в Німеччині отримувати громадянську допомогу.

66% опитаних висловилися проти таких виплат, обравши категоричне “ні”. Ще 7% зазначили, що їм байдуже, а 10% не змогли відповісти.

На запитання, чи мають українські чоловіки призовного віку, які нині проживають у Німеччині, повернутися в Україну, 62% учасників опитування відповіли ствердно.

Проти висловилися лише 18%, 8% заявили, що не мають думки з цього приводу, а 12% не надали відповіді.

В опитуванні взяли участь 1003 респонденти. Воно проводилося 16-17 жовтня.

Скільки українців отримують допомогу у Німеччині

За даними Федерального агентства з праці Німеччини, станом на березень цього року правом на отримання громадянської допомоги, яку виплачують шукачам роботи та малозабезпеченим, користувалися 701 тис. українців.

З них 502 тис. є працездатними особами віком від 15 до 66 років.

У серпні уряд Німеччини підготував законопроєкт, який передбачає зменшення державних виплат для новоприбулих українських біженців.

Прем’єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зьодер закликав посилювати “стимули до праці” у країні, зокрема й для українців, які отримали притулок у Німеччині.

Він також виступив за скасування виплати соціальної допомоги “бюргергельд” для українських біженців – її надають тим, хто шукає роботу, або тим, чий дохід є недостатнім для самозабезпечення.

Зьодер вважає, що через наявність соціальних виплат багато українців не прагнуть працевлаштуватися в Німеччині.