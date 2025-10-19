﻿
Ісламабад та Кабул домовилися про негайне припинення вогню

Пакистан та Афганістан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів у Досі. Про це повідомляє МЗС Катару.

"У ході переговорів обидві сторони домовилися про негайне припинення вогню і створенні механізмів зі зміцнення стійкого миру і стабільності між двома країнами", - йдеться у заяві.

Угоду підписали міністри оборони Афганістану й Пакистану, а також представники Катару та Туреччини.

Сторони домовилися провести наступні зустрічі в найближчі дні для збереження та повного дотримання режиму припинення вогню.

Як повідомляв ForUA, 11 жовтня на кордоні Пакистанута Афганістану спалахнули масштабні бої. Відповідальність за наступальні дії взяв на себе талібський "201-й армійський корпус".

Фото: x.com/MofaQatar_EN

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

кордонПакистанАфганістанприпинення вогню
