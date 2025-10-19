﻿
Держдеп США повідомив, що ХАМАС готує напади на цивільних мешканців Палестини

США повідомили країнам-гарантам мирної угоди щодо Гази вірогідні дані, які свідчать про підготовку ХАМАСом нападу на цивільних мешканців сектору, що неминуче вважатиметься порушенням домовленостей. Відповідну заяву оприлюднив Держдеп США.

«Запланована атака проти палестинських цивільних осіб стане прямим і серйозним порушенням угоди про припинення вогню та підірве значний прогрес, досягнутий завдяки посередницьким зусиллям», – вказали в зовнішньополітичному відомості.

Зазначається, що країни-гаранти вимагають від ХАМАСу дотримуватися своїх зобов’язань за умовами перемир’я.

«Якщо ХАМАС здійснить цей напад, будуть вжиті заходи для захисту жителів Гази та збереження цілісності перемир’я», – ідеться в повідомленні.

У Держдепі підкреслили, що «США та інші гаранти залишаються непохитними у своєму прагненні забезпечити безпеку цивільного населення, зберігати спокій на місцях і сприяти миру й добробуту народу Гази та всього регіону».

Як повідомляв ForUA, президент СШ Дональд Трамп розгляне можливість дозволити прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу відновити воєнні дії в Газі, якщо ХАМАС відмовиться виконувати умови мирної угоди.

 Автор: Сергій Ваха

