Упродовж 2025 року в Україні зареєстрували 144 справи про торгівлю людьми, - Офіс Генпрокурора

В Україні цьогоріч правоохоронні органи України зареєстрували 144 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми. Про це Офіс Генерального прокурора повідомив з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми.

«Під час війни зростає вразливість українців. За цим стоять реальні люди, яких обманом чи силою позбавляють свободи, гідності, майбутнього», - йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора діє Міжвідомча робоча група з питань виявлення, припинення та розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми.

Зазначається, що у 2025 році правоохоронні органи зареєстрували 144 кримінальні провадження за фактами торгівлі людьми. 85 осіб отримали підозру, 21 - засуджена, ще 60 очікують на вироки суду. Потерпілими визнані 86 осіб, в тому числі 10 дітей.

В ОГП нагадують, що торгівля людьми - це не лише примусова праця чи сексуальна експлуатація. Це й жебрацтво, торгівля органами, експлуатація в інтернеті, втягнення у злочинну діяльність, усиновлення з комерційною метою. Постраждати може кожен — незалежно від віку, статі чи статусу, наголошують прокурори.

Як повідомляли ЗМІ, Європейський день боротьби з торгівлею людьми був започаткований Європарламентом у 2007 році. Він покликаний вкотре нагадати про актуальність проблеми торгівлі людьми та необхідність об’єднання зусиль органів державної та місцевої влади, громадських організацій з метою протидії цьому явищу, наданні допомоги постраждалим, проведення превентивних заходів.