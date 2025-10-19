﻿
У США «вичерпується терпіння» щодо війни РФ проти України, - Левітт

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп продовжує "посилено" працювати над досягненням миру, однак терпіння американців щодо війни РФ проти України "вичерпується".

Про це в ефірі телеканалу Fox News сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Чиновниця нагадала, що Дональд Трамп 17 жовтня приймав у Білому домі президента України Володимира Зеленського, а перед тим мав довгу розмову з кремлівським правителем Володимиром Путіним.

"Президент США сказав обом сторонам цієї війни, що вона триває вже занадто довго. Занадто багато невинних людей було вбито. І Сполучені Штати Америки стають дуже втомленими від цієї війни", – сказала Левітт.

За її словами, РФ та Україна мають визнати "реалії на місцях" та "досягти мирної угоди".

"Тому що терпіння президента Трампа, а також американського народу до цієї війни вичерпується", - наголосила речниця Білого дому

Як повідомляв ForUA, у четвер, 16 жовтня, глава Білого дому Дональд Трамп мав розмову з російським лідером Путіним, після якої повідомив про плани зустрітися з ним у Будапешті для проведення переговорів.

 Автор: Сергій Ваха

Популярнi статтi