﻿
Суспiльство

Україні 19 жовтня прогнозують прохолодну погоду, подекуди - дощ з мокрим снігом

Україні 19 жовтня прогнозують прохолодну погоду, подекуди - дощ з мокрим снігом

В Україні в неділю, 19 жовтня, дощитиме, місцями можливий дощ з мокрим снігом, вночі 2-7° тепла, день до 13°.

Про це повідомляє у "Фейсбуці "Український гідрометцентр.

 Хмарно. Дощі (на заході країни та Житомирщині вночі місцями з мокрим снігом), вночі у східних областях, вдень на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 10°; вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°.

У Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 1-4° тепла.

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Очікується дощ. Вітер західний 7-12 м/с.

У столиці температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°; на Київщині вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

прогноз погодиснігпогода в Україніосінь
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Майже 3% світових кібератак припадає на Україну, - Microsoft
Технології 17.10.2025 23:32:34
Майже 3% світових кібератак припадає на Україну, - Microsoft
Читати
Латвія почала кримінальний процес проти чоловіка, що напав на українську сім’ю у Швейцарії
Надзвичайні події 17.10.2025 23:04:12
Латвія почала кримінальний процес проти чоловіка, що напав на українську сім’ю у Швейцарії
Читати
Угорщина відмовилася виконувати ордер МКС на арешт Путіна
Полiтика 17.10.2025 22:45:38
Угорщина відмовилася виконувати ордер МКС на арешт Путіна
Читати

Популярнi статтi