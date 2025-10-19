Україні 19 жовтня прогнозують прохолодну погоду, подекуди - дощ з мокрим снігом

В Україні в неділю, 19 жовтня, дощитиме, місцями можливий дощ з мокрим снігом, вночі 2-7° тепла, день до 13°.

Про це повідомляє у "Фейсбуці "Український гідрометцентр.

Хмарно. Дощі (на заході країни та Житомирщині вночі місцями з мокрим снігом), вночі у східних областях, вдень на крайньому заході країни, Одещині та Миколаївщині без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 10°; вдень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°.

У Карпатах вночі мокрий сніг, вдень без опадів; температура вночі близько 0°, вдень 1-4° тепла.

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Очікується дощ. Вітер західний 7-12 м/с.

У столиці температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°; на Київщині вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°.