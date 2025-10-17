Латвія почала кримінальний процес проти чоловіка, що напав на українську сім’ю у Швейцарії

Держслужба безпеки Латвії розпочала кримінальне провадження проти чоловіка, який у Швейцарії погрожував українській родині. Йому інкримінують розпалювання національної та етнічної ворожнечі, повідомляє латвійська Державна служба безпеки.

Нагадаємо, інцидент трапився 13 жовтня у Швейцарії в потязі Інтерлакен – Шпіц. Російськомовний чоловік почав погрожувати родині українки після того, як почув, що вони говорять українською.

Чоловік виявився громадянином Латвії, проте під час конфлікту з родиною українки стверджував, що він швейцарець.

17 жовтня латвійські правоохоронці відкрили проти нього кримінальне провадження за ч. 3 ст. 78 Кримінального кодексу Латвії – за дії, спрямовані на розпалювання національної та етнічної ворожнечі й неприязні до українців, що супроводжувалися насильством і погрозами.